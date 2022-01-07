В Токио из-за снегопада пострадало более 200 человек

По меньшей мере 215 человек пострадали в Японии в результате сильнейших снегопадов, которые спровоцировали более тысячи ДТП из-за наледи. Речь идёт о столичном регионе, куда входит четыре префектуры, включая Токио. Сейчас более десяти участков на автомагистралях закрыто из-за обледенения или аварий.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство Kyodo, в нескольких районах выпало до десяти сантиметров снега. Для Токио это крайне редкое явление, в последний раз снег там шёл в марте 2020 года, а снегопад, подобный вчерашнему, был зафиксирован в январе 2018 года и в феврале 2014 года. В результате выпавшие осадки превратились в прозрачную наледь на дорогах и тротуарах, спровоцировав пробки и ДТП.