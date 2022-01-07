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На Украине пожаловались на преимущество России из-за газа

По словам аналитика Скаршевского, это способствует тому, что в стране сейчас закрывается производство и растут цены.

7 января, 04:12
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Фото © ТАСС / Zuma

У российских производителей появилось преимущество перед украинскими конкурентами. Об этом в эфире украинского телеканала "Первый независимый" заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

"У нас же газ по спотовым ценам — 1000–1500 долларов, а в той же Германии — 200–250 долларов. А если говорить о России, то там вообще около 100 долларов. Это долгосрочные контракты. Поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями", — заявил эксперт.

На Украине испугались полного прекращения транзита газа из России из-за политики ЕС

На Украине испугались полного прекращения транзита газа из России из-за политики ЕС

По словам Скаршевского, такая ситуация на энергетическом рынке способствует тому, что на Украине сегодня закрывается производство и растут цены. Как отмечает аналитик, уровень инфляции может достигнуть 15%, а для продуктов питания даже такая цифра не станет пределом.

Ранее Лайф писал, что "Нафтогаз" пожаловался в Еврокомиссию на "Газпром" из-за "злоупотреблений" на рынке. В Киеве уверены: российская компания создала искусственный дефицит газа в Европе, чтобы как можно скорее запустить "Северный поток – 2" "без соблюдения требований европейского законодательства". В ЕК подтвердили получение обращения.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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