На Украине пожаловались на преимущество России из-за газа

У российских производителей появилось преимущество перед украинскими конкурентами. Об этом в эфире украинского телеканала "Первый независимый" заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.

"У нас же газ по спотовым ценам — 1000–1500 долларов, а в той же Германии — 200–250 долларов. А если говорить о России, то там вообще около 100 долларов. Это долгосрочные контракты. Поэтому у них есть преимущество перед украинскими производителями", — заявил эксперт.

По словам Скаршевского, такая ситуация на энергетическом рынке способствует тому, что на Украине сегодня закрывается производство и растут цены. Как отмечает аналитик, уровень инфляции может достигнуть 15%, а для продуктов питания даже такая цифра не станет пределом.