В Казахстане сообщили о ликвидации 26 вооружённых преступников

В результате спецоперации против зачинщиков беспорядков, мародёров и экстремистов в Казахстане задержали более трёх тысяч человек, 26 вооружённых преступников были ликвидированы. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает местный телеканал "Хабар 24".