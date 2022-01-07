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В Казахстане сообщили о ликвидации 26 вооружённых преступников

По данным силовых структур республики, ещё 18 злоумышленников были ранены.

7 января, 03:53
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<p>© ТАСС / EPA</p>

© ТАСС / EPA

В результате спецоперации против зачинщиков беспорядков, мародёров и экстремистов в Казахстане задержали более трёх тысяч человек, 26 вооружённых преступников были ликвидированы. Об этом со ссылкой на данные правоохранительных органов сообщает местный телеканал "Хабар 24".

"Более трёх тысяч человек задержаны в Казахстане, 26 преступников убиты, ещё 18 преступников ранены, согласно информации, распространённой МВД", — сказала ведущая в эфире телеканала.

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Ранее МВД Казахстана сообщило о 18 сотрудниках силовых структур, которые погибли во время беспорядков. Также в республике орудует банда, которая обезглавливает силовиков. Известно уже как минимум о трёх таких случаях.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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