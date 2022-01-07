Социальная сеть Дональда Трампа будет запущена в феврале
Truth Social, судя по снимкам экрана, устроена по принципу микроблога. Пока не ясно, выйдет ли версия программы на Android.
© Facebook / Дональд Трамп
© AppStore
Приложение новой социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social уже появилось в магазине AppStore, однако пока можно оформить лишь предварительный заказ. Запуск программы на iOS состоится 21 февраля, следует из описания проекта.
Согласно скриншотам приложения, размещённым в AppStore, можно сделать выводы о максимальной похожести программы на Twitter, который заблокировал аккаунт Трампа. Truth Social, судя по снимкам экрана, будет действовать по принципу микроблога. Сообщения имеют значки для ответов, ретвитов, избранного и обмена. Из описания приложения следует, что каждый отдельный пост будет называться "правдой" (truth). По словам разработчиков, приложение преследует принцип инклюзивности. В нём единомышленников смогут найти как либералы, так и консерваторы.
Неясно, будет ли Truth Social доступна на операционной системе Android. Если посетить веб-сайт проекта, можно увидеть только кнопку для предварительного заказа бесплатного приложения в AppStore и форму, заполнив которую, человек присоединяется к списку ожидания. Примечательно, что в день запуска, 21 февраля, в США отмечается федеральный праздник — Президентский день.
Как сообщал Лайф, Truth Social — уже не первая соцсеть, которую запускает политик после его бана на крупнейших ресурсах, последовавшего за штурмом Капитолия США 6 января. Так, 1 июля команда Трампа втайне запустила платформу GETTR. Её возглавил его бывший пресс-секретарь Джейсон Миллер. Однако уже в день запуска соцсеть постигла неприятность: хакеры взломали несколько учётных записей известных людей, включая самого Миллера, экс-госсекретаря США Майка Помпео, бывшего помощника Трампа Стивена Бэннона и других.
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