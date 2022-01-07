Социальная сеть Дональда Трампа будет запущена в феврале

Приложение новой социальной сети экс-президента США Дональда Трампа Truth Social уже появилось в магазине AppStore, однако пока можно оформить лишь предварительный заказ. Запуск программы на iOS состоится 21 февраля, следует из описания проекта.

Согласно скриншотам приложения, размещённым в AppStore, можно сделать выводы о максимальной похожести программы на Twitter, который заблокировал аккаунт Трампа. Truth Social, судя по снимкам экрана, будет действовать по принципу микроблога. Сообщения имеют значки для ответов, ретвитов, избранного и обмена. Из описания приложения следует, что каждый отдельный пост будет называться "правдой" (truth). По словам разработчиков, приложение преследует принцип инклюзивности. В нём единомышленников смогут найти как либералы, так и консерваторы.

Неясно, будет ли Truth Social доступна на операционной системе Android. Если посетить веб-сайт проекта, можно увидеть только кнопку для предварительного заказа бесплатного приложения в AppStore и форму, заполнив которую, человек присоединяется к списку ожидания. Примечательно, что в день запуска, 21 февраля, в США отмечается федеральный праздник — Президентский день.