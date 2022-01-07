Двух журналистов убили после интервью с главарём банды в столице Гаити

В одном из районов столицы Гаити Порт-о-Пренс убили двух журналистов после того, как они взяли интервью у главаря одной из местных банд. После покушения тела убитых сожгли, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудника гаитянской полиции.

Отмечается, что по журналистам открыли огонь члены конкурирующей банды. Изначально корреспондентов было трое, одному из них удалось спастись. Погибшими оказались Амади Джон Уэсли, работавший на базирующейся в Монреале радиостанции Ecoute FM, и местный репортёр Вильгуенс Луисэн. За контроль над районом Laboule 12, где произошли убийства, борется несколько группировок. Ecoute FM подтвердил смерть своего сотрудника в заявлении, назвав убийство "преступным и варварским актом".