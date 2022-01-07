Гинцбург заявил о необходимости привить 70% населения за полгода для победы над ковидом

Пандемия коронавируса закончится, если в течение шести месяцев в России удастся привить 70% населения. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если 70% населения привьём за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности", — сказал Гинцбург.

Специалист отметил, что важно не только сделать прививку, но также через полгода после неё ревакцинироваться.