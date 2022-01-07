Гинцбург заявил о необходимости привить 70% населения за полгода для победы над ковидом
По его словам, если темпы вакцинации среди россиян не вырастут, "мы будем считать волны до бесконечности".
Фото © ТАСС / Константин Андреев
Пандемия коронавируса закончится, если в течение шести месяцев в России удастся привить 70% населения. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Если 70% населения привьём за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности", — сказал Гинцбург.
Специалист отметил, что важно не только сделать прививку, но также через полгода после неё ревакцинироваться.
Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца.
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