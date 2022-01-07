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Гинцбург заявил о необходимости привить 70% населения за полгода для победы над ковидом

По его словам, если темпы вакцинации среди россиян не вырастут, "мы будем считать волны до бесконечности".

7 января, 02:31

Фото © ТАСС / Константин Андреев

Пандемия коронавируса закончится, если в течение шести месяцев в России удастся привить 70% населения. Об этом в беседе с РИА "Новости" заявил директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

"Если 70% населения привьём за шесть месяцев, то пандемия закончится, потом будем границы открывать, возвращаться к привычной жизни. А если вакцинация будет в час по чайной ложке идти, то будем считать волны до бесконечности", — сказал Гинцбург.

Специалист отметил, что важно не только сделать прививку, но также через полгода после неё ревакцинироваться.

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Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина от ковида поступит в гражданский оборот через 3–4 месяца.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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