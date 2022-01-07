Гинцбург посоветовал подросткам воздержаться от физнагрузок после вакцинации
Он отметил, что нужно дать больше энергии иммунной системе, поберечь себя и просто отдыхать.
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Первые несколько дней после вакцинации от коронавируса подросткам, так же как и взрослым, требуется избегать тяжёлых физических нагрузок, сообщил директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Рекомендации для подростков такие же, что и для взрослых, — не допускать больших физических нагрузок в первые один-два дня после вакцинации. Пожалеть себя и немного больше дать энергии иммунной системе", — отметил Гинцбург в интервью ТАСС.
Гинцбург отметил, что в первые дни после прививки подросткам нужно просто "больше отдыхать и всё".
Вакцину от коронавируса "Спутник М", которая будет применяться для профилактики инфекции у подростков в возрасте от 12 до 17 лет включительно, зарегистрировали в РФ 24 ноября. Препарат состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. Профилактические прививки детям проводятся либо с информированного добровольного согласия родителей или законных представителей несовершеннолетних в возрасте до 15 лет, либо с согласия самого несовершеннолетнего, если он старше 15 лет.
Напомним, что препарат "Спутник M" близок по составу к "Спутнику V", но оптимизирован под возраст. Буква "М" означает, что вакцина разработана для младших пациентов — в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Как ранее писал Лайф, вакцина для подростков сформировала клеточный иммунитет у 93,2% добровольцев.
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