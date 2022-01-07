Россиян предупредили об опасностях постпраздничных отёков

Отёчность после употребления алкоголя и избыточного приёма пищи может сигнализировать о заболеваниях сердца, почек, печени или сосудов. Об этом рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

Врач отметил, что таким образом на организм воздействует интоксикация и то, что пища нормально не переваривалась. Также причиной может стать и пищевая непереносимость продуктов, уточнил специалист.

"Очень много причин отёков — это и щитовидная железа, и почки, нарушение электролитного баланса, результат воспалительных процессов, нарушение баланса половых гормонов. Нужно смотреть каждый случай", — рассказал Антон Поляков в беседе с порталом Ura.ru.

По словам врача, алкоголь может негативно влиять на имеющиеся болезни. При этом, даже если их нет, обильное питьё спиртного сказывается на задержке жидкости в организме. С ним согласилась его коллега, врач-терапевт Ольга Александрова. Она добавила, что отёчность может быть связана со злоупотреблением не только алкоголем, но и солёной и жирной пищей, а также с недостатком физической активности.

Однако, как уточнила терапевт, причины отёчности могут быть куда более серьёзными. Так, если человек страдает варикозной болезнью вен нижних конечностей, то отёки ног и боль в икроножных мышцах — это явный повод обратиться к врачу-флебологу и сделать УЗИ вен. Отёчность может возникать и из-за снижения белка в крови, спровоцированного болезнями печени и почек, гормональных нарушений, сердечной недостаточности. Поэтому если она возникает регулярно и не связана с употреблением алкоголя и жирной пищи, то важно определить причину её появления, заключила врач.