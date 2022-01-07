В результате беспорядков в Алма-Ате сгорел золотой фонд казахского кино

В результате беспорядков в Алма-Ате сгорели фильмы из золотого фонда казахского кино. Об этом сообщает телеканал "Атамекен бизнес".

Отмечается, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом плёнки каких именно фильмов пострадали и где они хранились, телеканал не уточнил.