В результате беспорядков в Алма-Ате сгорел золотой фонд казахского кино
Где хранились лучшие фильмы кинематографа республики и какие именно из них сгорели, не уточняется.
Фото © ТАСС / Orda.kz
В результате беспорядков в Алма-Ате сгорели фильмы из золотого фонда казахского кино. Об этом сообщает телеканал "Атамекен бизнес".
Отмечается, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом плёнки каких именно фильмов пострадали и где они хранились, телеканал не уточнил.
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Ранее Лайф сообщал, что с наступлением ночи в Алма-Ате вновь началась стрельба. Столкновения происходят в районе площади Республики. Жителям приходят СМС с напоминанием о комендантском часе.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Накануне стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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