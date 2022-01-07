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В результате беспорядков в Алма-Ате сгорел золотой фонд казахского кино

Где хранились лучшие фильмы кинематографа республики и какие именно из них сгорели, не уточняется.

6 января, 23:14

Фото © ТАСС / Orda.kz

В результате беспорядков в Алма-Ате сгорели фильмы из золотого фонда казахского кино. Об этом сообщает телеканал "Атамекен бизнес".

Отмечается, что в золотой фонд входили шедевры казахского кинематографа. При этом плёнки каких именно фильмов пострадали и где они хранились, телеканал не уточнил.

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Ранее Лайф сообщал, что с наступлением ночи в Алма-Ате вновь началась стрельба. Столкновения происходят в районе площади Республики. Жителям приходят СМС с напоминанием о комендантском часе.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Накануне стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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