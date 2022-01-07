Один человек погиб в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии
Отмечается, что для госпитализации пострадавших с места ЧП была задействована санавиация.
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Один человек погиб в результате ЧП с вертолётом в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.
"Частный вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — село Павловка. На борту находилось три человека, два из них травмированы, один погиб", — говорится в сообщении ведомства.
Как пишет ТАСС, для эвакуации пострадавших с места ЧП был привлечён медицинский вертолёт.
Как сообщал Лайф, вертолёт Eurocopter AS 350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии около 23 часов мск. На его борту находилось три человека. К месту выдвинулись спасатели, но их путь осложнялся погодными условиями. В результате на помощь прибыла снегоуборочная техника.
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