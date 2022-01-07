Один человек погиб в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии

Один человек погиб в результате ЧП с вертолётом в Башкирии. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального межрегионального СУ на транспорте СК РФ.

"Частный вертолёт совершал полёт по маршруту Уфа — село Павловка. На борту находилось три человека, два из них травмированы, один погиб", — говорится в сообщении ведомства.

Как пишет ТАСС, для эвакуации пострадавших с места ЧП был привлечён медицинский вертолёт.