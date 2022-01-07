Невролог Орлов предупредил о вреде резкого подъёма по утрам

Резкий подъём с постели вреден для системы кровообращения, предупредил врач — невролог-рефлексотерапевт высшей категории и руководитель медицинского центра акупунктуры "Доктор Орлов" Игорь Орлов. Эксперт объяснил, что лучше не менять горизонтальное положение сразу, это может быть чревато даже потерей сознания.

"Прежде всего это так называемый ортостатический коллапс, то есть резкая потеря давления из-за внезапного перехода из горизонтального положения в вертикальное. Идёт отток крови от головного мозга, наступает головокружение, человек может потерять равновесие, упасть, получить травму. В крайнем случае человек может потерять сознание", — объяснил Орлов в интервью радио Sputnik.

Врач объяснил, что после пробуждения лучше всего сделать несколько потягивающих движений. Например, потянуть пальцы ног, стопы к себе, можно выгнуть спину, запрокинуть руки, потянуть шею. Уже после небольшой зарядки можно постепенно вставать с кровати. По словам медика, болезненные ощущения эти движения вызывать не должны. Напротив, они стимулируют кровообращение и помогают окончательно пробудиться. При этом Орлов уточнил, что потягивающие упражнения ни в коем случае не заменяют утреннюю зарядку, за исключением некоторых случаев, когда люди должны соблюдать постельный режим.