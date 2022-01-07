Основные силы российского миротворческого контингента готовятся к вылету в Казахстан © Минобороны РФ

Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан. Военнослужащие осуществляют погрузку техники в транспортные самолёты на аэродромах Московской, Ивановской, Ульяновской областей, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

"Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки Чкаловский, Иваново-Северный, Ульяновск-Восточный. В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолёты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения", — говорится в сообщении военного ведомства.