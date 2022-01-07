Основные силы российского миротворческого контингента готовятся к вылету в Казахстан
Сообщается, что подразделения, которые первыми прибыли в республику, уже приступили к выполнению задач.
© Минобороны РФ
Основные силы российского миротворческого контингента готовятся к вылету в Казахстан © Минобороны РФ
Основные силы российского контингента миротворческих сил ОДКБ готовятся к вылету в Казахстан. Военнослужащие осуществляют погрузку техники в транспортные самолёты на аэродромах Московской, Ивановской, Ульяновской областей, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
"Подразделения Воздушно-десантных войск из состава российского контингента миротворческих сил ОДКБ, совершившие ранее марши, находятся на аэродромах погрузки Чкаловский, Иваново-Северный, Ульяновск-Восточный. В настоящее время подразделения ВДВ осуществляют погрузку на самолёты военно-транспортной авиации штатной техники и вооружения", — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны также добавили, что подразделения российских миротворцев, которые уже прибыли в Казахстан, в настоящее время обеспечивают приём основных сил миротворческого контингента.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Сообщалось о гибели сотрудников силовых структур Казахстана в результате стычек с протестующими. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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