В Канаде среди молодых людей произошла вспышка загадочной неврологической болезни

В канадской провинции Нью-Брансуик молодых людей поражает загадочное неврологическое заболевание. Учёные сравнивают его с болезнью Крейтцфельдта — Якоба, также известной как коровье бешенство, — прионной болезнью со 100-процентной смертностью.

Как пишет газета The Guardian, медики рассказали, что число подозрительных случаев растёт: у молодых людей, у которых ранее не было проблем со здоровьем, развивается целый ряд тревожных симптомов. Болезнь уже около двух лет вводит в заблуждение врачей, но в последнее время фиксируется всё чаще. Она характеризуется спазмами мышц, нарушением работы вестибулярного аппарата, болезненными ощущениями в конечностях, ухудшением функции памяти, снижением веса и периодическими галлюцинациями.

Известно как минимум о 48 случаях заболевания в Канаде. Предполагается, что эта цифра может быть больше. По данным медиков, среди пациентов с подозрением на данную болезнь зафиксировано восемь случаев летального исхода.