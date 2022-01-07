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В Канаде среди молодых людей произошла вспышка загадочной неврологической болезни

Зафиксировано восемь случаев летального исхода. Среди симптомов — нарушение работы вестибулярного аппарата, болезненные ощущения в конечностях, ухудшение функции памяти.

7 января, 01:45
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Фото © Pexels

В канадской провинции Нью-Брансуик молодых людей поражает загадочное неврологическое заболевание. Учёные сравнивают его с болезнью Крейтцфельдта — Якоба, также известной как коровье бешенство, — прионной болезнью со 100-процентной смертностью.

Как пишет газета The Guardian, медики рассказали, что число подозрительных случаев растёт: у молодых людей, у которых ранее не было проблем со здоровьем, развивается целый ряд тревожных симптомов. Болезнь уже около двух лет вводит в заблуждение врачей, но в последнее время фиксируется всё чаще. Она характеризуется спазмами мышц, нарушением работы вестибулярного аппарата, болезненными ощущениями в конечностях, ухудшением функции памяти, снижением веса и периодическими галлюцинациями.

Известно как минимум о 48 случаях заболевания в Канаде. Предполагается, что эта цифра может быть больше. По данным медиков, среди пациентов с подозрением на данную болезнь зафиксировано восемь случаев летального исхода.

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Ранее Лайф сообщал, что невролог назвала симптомы опасного кровоизлияния в мозг. Врач заметила, что к врачу следует обращаться при любой длительной головной боли.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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