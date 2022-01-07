Мэр Львова решил научить детей стрельбе для обороны от России

Мэр украинского города Львова Андрей Садовый начал обучение своих сыновей стрельбе из оружия в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны. Об этом он написал у себя на странице в "Фейсбуке".

"Первая попытка стрельбы наших мальчиков, освоили базовые знания. Пока у нас есть такой сосед, как Москва, эти навыки, на мой взгляд, обязательны каждому украинцу", — написал мэр.

Садовый в своей публикации призвал городских руководителей "максимально поддержать разработку и функционал таких съёмочно-учебных комплексов", отметив, что его личный опыт оказался "эффективным". Градоначальник также выразил уверенность в "победе" и добавил, что достичь её можно, именно готовясь к формированию отрядов территориальной обороны.