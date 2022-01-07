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Мэр Львова решил научить детей стрельбе для обороны от России

Градоначальник подчеркнул, что такие навыки будут полезны, пока есть такой сосед, как Москва.

7 января, 01:27
<p>© Facebook / <a href="https://www.facebook.com/556028254436734/photos/pb.100044343373317.-2207520000../2286876028018606/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Андрей Садовый</a></p>

© Facebook / Андрей Садовый

Мэр украинского города Львова Андрей Садовый начал обучение своих сыновей стрельбе из оружия в рамках подготовки к формированию отрядов территориальной обороны. Об этом он написал у себя на странице в "Фейсбуке".

"Первая попытка стрельбы наших мальчиков, освоили базовые знания. Пока у нас есть такой сосед, как Москва, эти навыки, на мой взгляд, обязательны каждому украинцу", — написал мэр.

Садовый в своей публикации призвал городских руководителей "максимально поддержать разработку и функционал таких съёмочно-учебных комплексов", отметив, что его личный опыт оказался "эффективным". Градоначальник также выразил уверенность в "победе" и добавил, что достичь её можно, именно готовясь к формированию отрядов территориальной обороны.

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Как сообщал ранее Лайф, украинский аналитик Кочетков призвал мобилизовать детей на случай войны с Россией. Обозреватель считает, что привлечение несовершеннолетних поможет "увеличить вероятные потери противника".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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