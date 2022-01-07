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Посол Украины в Германии заявил, что Европа забыла о стремлении Киева в ЕС

Дипломат призвал европейских политиков к "более смелым решениям" в вопросе членства Незалежной в альянсе.

7 января, 01:15
<p>© ТАСС / Zuma / Ye Pingfan</p>

© ТАСС / Zuma / Ye Pingfan

Европа и Германия быстро забыли о желании Украины вступить в Евросоюз, которое страна высказывает ещё со времён Майдана. Такое заявление сделал посол Киева в ФРГ Андрей Мельник.

"Что касается Евросоюза, это требование и желание со времён Майдана. Тогда выступали не только против [экс-президента Виктора] Януковича, но прежде всего за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии", — сказал дипломат в эфире немецкой радиостанции WDR.

Мельник выразил надежду на то, что новое Федеральное правительство Германии выберет политический курс, отличающийся от установок его предшественников. Он также призвал к "более смелым решениям" в вопросе членства Украины в НАТО и ЕС.

Посол Украины в ФРГ Мельник пожаловался на игнорирующие его власти Германии

Посол Украины в ФРГ Мельник пожаловался на игнорирующие его власти Германии

Ранее сообщалось, что Мельник потребовал от нового канцлера ФРГ Шольца "холодного душа" для России. Посол выразил надежду на то, что немецкий политик проявит дипломатическую инициативу, чтобы "предотвратить новую войну в Европе" и "прекратить оккупацию Крыма и Донбасса".

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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