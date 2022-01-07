Посол Украины в Германии заявил, что Европа забыла о стремлении Киева в ЕС

Европа и Германия быстро забыли о желании Украины вступить в Евросоюз, которое страна высказывает ещё со времён Майдана. Такое заявление сделал посол Киева в ФРГ Андрей Мельник.

"Что касается Евросоюза, это требование и желание со времён Майдана. Тогда выступали не только против [экс-президента Виктора] Януковича, но прежде всего за членство в ЕС. К сожалению, об этом слишком быстро забыли в Европе и Германии", — сказал дипломат в эфире немецкой радиостанции WDR.

Мельник выразил надежду на то, что новое Федеральное правительство Германии выберет политический курс, отличающийся от установок его предшественников. Он также призвал к "более смелым решениям" в вопросе членства Украины в НАТО и ЕС.