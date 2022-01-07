КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из-за "враждебных сил"

Северная Корея объявила, что вынуждена отказаться от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. В заявлении говорится, что спортсмены КНДР не поедут на Олимпиаду из-за "действий враждебных сил" и пандемии CoViD-19.

"Мы не сможем участвовать в Играх из-за манёвров враждебных сил и глобального распространения эпидемии", — передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Одновременно в заявлении сообщается, что Пхеньян будет полностью поддерживать все проекты "китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника".