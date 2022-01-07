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КНДР отказалась от участия в Олимпиаде в Пекине из-за "враждебных сил"

Однако одновременно там сообщили, что Пхеньян поддержит все проекты Китая по подготовке мероприятия.

7 января, 00:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Северная Корея объявила, что вынуждена отказаться от участия в зимних Олимпийских играх в Пекине. В заявлении говорится, что спортсмены КНДР не поедут на Олимпиаду из-за "действий враждебных сил" и пандемии CoViD-19.

"Мы не сможем участвовать в Играх из-за манёвров враждебных сил и глобального распространения эпидемии", — передаёт Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Одновременно в заявлении сообщается, что Пхеньян будет полностью поддерживать все проекты "китайских товарищей по подготовке грандиозного и прекрасного Олимпийского праздника".

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Ранее Лайф сообщал, что Швейцария призвала МОК перенести Олимпиаду в Пекине из-за коронавируса. Игры в китайской столице должны пройти с 4 по 20 февраля. Всего на них планируется разыграть 109 комплектов наград.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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