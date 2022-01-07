В результате крушения частного вертолёта во Франции погибло два человека

В результате крушения частного вертолёта во французском департаменте Пюи-де-Дом погибли двое мужчин. Причины аварии пока не установлены. Отмечается, что связь с воздушным судном пропала через несколько часов после предполагаемого времени взлёта.

"Частный вертолёт должен был вылететь в 15:30 (13:30 мск) из Вильфранш-сюр-Сон (Рона) в Брив-ла-Гайард (Коррез), сигнал был потерян около 17:30", — цитирует Ouest-France местную жандармерию.

Охваченное пламенем воздушное судно нашли на перевале Беаля. К моменту прибытия спасателей люди на борту уже были мертвы. Личности жертв пока не установлены, ведётся расследование.