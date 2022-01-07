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Лайф публикует первые фото с места жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии

Как сообщал Лайф, ЧП произошло в Благовещенском районе республики около 23 часов мск.

7 января, 00:41

© LIFE

Появились первые фотографии с места жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии, в результате которой погиб один человек. На кадрах видно, что винтокрылая машина перевёрнута и лежит в снегу. По данным Лайфа, пострадавшие госпитализированы.

Место жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии © LIFE

Место жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии © LIFE

Место жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии © LIFE

Место жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии © LIFE

Как сообщал Лайф, вертолёт Eurocopter AS 350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии около 23 часов мск. На его борту находилось три человека. К месту выдвинулись спасатели, но их путь осложнялся погодными условиями. В результате на помощь прибыла снегоуборочная техника.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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