Лайф публикует первые фото с места жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии
Как сообщал Лайф, ЧП произошло в Благовещенском районе республики около 23 часов мск.
© LIFE
Появились первые фотографии с места жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии, в результате которой погиб один человек. На кадрах видно, что винтокрылая машина перевёрнута и лежит в снегу. По данным Лайфа, пострадавшие госпитализированы.
Место жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии © LIFE
Место жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии © LIFE
Как сообщал Лайф, вертолёт Eurocopter AS 350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии около 23 часов мск. На его борту находилось три человека. К месту выдвинулись спасатели, но их путь осложнялся погодными условиями. В результате на помощь прибыла снегоуборочная техника.
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