Постпредство Казахстана в ООН заявило, что беспорядки в стране были спланированы
Там также подчеркнули, что никакие протесты не могут оправдать нападения на силовиков.
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Атаки на административные здания, аэропорты и оружейные магазины Казахстана говорят о том, что все действия злоумышленников были заранее спланированы. Об этом говорится в ноте постпредства республики при ООН.
"Атаки на правительственные здания, аэропорты, важную инфраструктуру и оружейные магазины свидетельствуют о спланированном характере действий заговорщиков", — говорится в ноте.
По данным РИА "Новости", в документе также говорится, что никакие протесты не могут оправдать противоправные действия участников беспорядков в отношении силовиков.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Накануне стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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