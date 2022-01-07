Власти Казахстана пообещали помочь бизнесу, пострадавшему от мародёров
По данным местных СМИ, вооружённые люди врывались в магазины, торговые центры и даже банки.
© ТАСС / Шарифулин Валерий
Власти Казахстана пообещали помочь предпринимателям, чей бизнес пострадал на фоне беспорядков и мародёрства. Соответствующие СМС-сообщения получили жители республики.
"Уважаемые предприниматели! Государство окажет поддержку субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате действий экстремистов", — пишет РИА "Новости".
"Вот это и называется "благодарность": В Алма-Ате мародёры разграбили магазин блогерши, которая помогала протестующим
Как сообщал Лайф ранее, основные силы российского миротворческого контингента готовятся к вылету в Казахстан. Сообщается, что подразделения, которые первыми прибыли в республику, уже приступили к выполнению задач.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Сообщалось о гибели сотрудников силовых структур Казахстана в результате стычек с протестующими. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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