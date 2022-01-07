Власти Казахстана пообещали помочь бизнесу, пострадавшему от мародёров

"Вот это и называется "благодарность": В Алма-Ате мародёры разграбили магазин блогерши, которая помогала протестующим

Как сообщал Лайф ранее, основные силы российского миротворческого контингента готовятся к вылету в Казахстан. Сообщается, что подразделения, которые первыми прибыли в республику, уже приступили к выполнению задач.