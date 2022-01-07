В США скончался режиссёр Питер Богданович
Известному киноделу, критику и актёру было 82 года.
Питер Богданович © Wikipedia
Американский режиссёр, актёр и кинокритик Питер Богданович умер на 83-м году жизни. Об этом пишет журнал Variety.
В качестве режиссёра Богданович работал над такими фильмами, как "Последний киносеанс", "В чём дело, док?", "Бумажная луна". Картина "Последний киносеанс" получила восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, режиссуру и сценарий. Кроме того, за свою карьеру Богданович успел не только снять кино, но и сам в нём сняться. Например, роль психотерапевта доктора Мэлфи в сериале "Клан Сопрано" принадлежала именно ему.
"Богданович был критиком, который настаивал на том, что режиссёр — это автор, благодаря чему многие американцы стали относиться к режиссёрам более серьёзно", — приводит Variety слова историка кинематографа Дэвида Томсона.
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