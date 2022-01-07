В США скончался режиссёр Питер Богданович

В качестве режиссёра Богданович работал над такими фильмами, как "Последний киносеанс", "В чём дело, док?", "Бумажная луна". Картина "Последний киносеанс" получила восемь номинаций на премию "Оскар", в том числе за лучший фильм, режиссуру и сценарий. Кроме того, за свою карьеру Богданович успел не только снять кино, но и сам в нём сняться. Например, роль психотерапевта доктора Мэлфи в сериале "Клан Сопрано" принадлежала именно ему.