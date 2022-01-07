Токаев поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков

В ходе встречи Токаев заявил, что антитеррористическую операцию, которая проходит в стране, необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков. В свою очередь, главы силовых ведомств республики доложили президенту о прибытии подразделений миротворческого контингента ОДКБ.