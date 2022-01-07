Токаев поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков
По его словам, конституционный порядок восстановлен во всех регионах страны, однако бандиты всё ещё применяют оружие.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе встречи Токаев заявил, что антитеррористическую операцию, которая проходит в стране, необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков. В свою очередь, главы силовых ведомств республики доложили президенту о прибытии подразделений миротворческого контингента ОДКБ.
"Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", — подчеркнул Токаев.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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