НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Токаев поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков

По его словам, конституционный порядок восстановлен во всех регионах страны, однако бандиты всё ещё применяют оружие.

7 января, 04:07
<p>© <a href="https://www.akorda.kz/ru/prezident-kazahstana-kasym-zhomart-tokaev-provel-zasedanie-kontrterroristicheskogo-shtaba-70395" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пресс-служба президента Казахстана</a></p>

© Пресс-служба президента Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл заседание контртеррористического штаба. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе встречи Токаев заявил, что антитеррористическую операцию, которая проходит в стране, необходимо продолжать до полного уничтожения боевиков. В свою очередь, главы силовых ведомств республики доложили президенту о прибытии подразделений миротворческого контингента ОДКБ.

"Конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны. Местные органы контролируют ситуацию. Но террористы по-прежнему применяют оружие, наносят ущерб имуществу граждан. Поэтому контртеррористические акции следует продолжать до полного уничтожения боевиков", — подчеркнул Токаев.

В Казахстане сообщили о ликвидации 26 вооружённых преступников

В Казахстане сообщили о ликвидации 26 вооружённых преступников

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1