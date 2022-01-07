Число выявленных в мире случаев ковида превысило 300 миллионов

Количество случаев коронавируса, выявленных по всему миру, перешагнуло отметку в 300 миллионов человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей всех стран.

Отмечается, что по состоянию на 6:00 мск число зафиксированных в мире случаев CoViD-19 достигло 300 002 021, за всё время пандемии коронавирусной инфекции скончалось 5 471 856 заболевших.

Как писал Лайф ранее, в ВОЗ сообщили об увеличении числа заражений ковидом в мире на 71% за неделю. Там отметили, что за предыдущую семидневку организация получила данные о 9,5 млн случаев коронавирусной инфекции.