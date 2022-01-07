Умер второй пострадавший при жёсткой посадке частного вертолёта в Башкирии
Таким образом, число жертв инцидента увеличилось до двух. Ещё один человек находится в больнице.
Место жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии © LIFE
Второй пострадавший в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии скончался в больнице. Об этом сообщили в Минздраве республики.
Таким образом, число жертв инцидента увеличилось до двух. Напомним, что всего на воздушном судне находилось три человека.
Как сообщал Лайф, вертолёт Eurocopter AS 350 совершил жёсткую посадку в Благовещенском районе Башкирии 6 января около 23 часов мск. К месту происшествия сразу же выдвинулись спасатели, но их путь осложнялся погодными условиями. В результате на помощь прибыла снегоуборочная техника.
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