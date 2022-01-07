Умер второй пострадавший при жёсткой посадке частного вертолёта в Башкирии

Второй пострадавший в результате жёсткой посадки частного вертолёта в Башкирии скончался в больнице. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Таким образом, число жертв инцидента увеличилось до двух. Напомним, что всего на воздушном судне находилось три человека.