Критический уровень террористической опасности введён на всей территории Казахстана

Власти Казахстана ввели красный уровень террористической опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем КНБ генерал-майором Ермеком Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба (РОШ) по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введён критический красный уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", — передаёт сообщение ведомства Казинформ.

Отметим, что при красном уровне террористической опасности сотрудникам спецслужб разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, машин, а также ограничивать или запрещать движение транспорта. Помимо этого они могут беспрепятственно проникать в жилые и другие помещения и контролировать переговоры и иную информацию, которая передаётся по каналам телекоммуникационных систем.

По последним данным МВД, на всей территории Казахстана выставлено 70 круглосуточных блокпостов. Как добавили в пресс-службе ведомства, все здания госорганов освобождены и взяты под усиленный контроль.