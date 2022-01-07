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Критический уровень террористической опасности введён на всей территории Казахстана

В регионах республики также установлен режим антитеррористической операции. По данным МВД, в общей сложности выставлено 70 круглосуточных блокпостов.

7 января, 05:39
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© ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov

Власти Казахстана ввели красный уровень террористической опасности. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета национальной безопасности (КНБ) республики.

"6 января 2022 года в городе Нур-Султане председателем КНБ генерал-майором Ермеком Сагимбаевым проведено заседание Республиканского оперативного штаба (РОШ) по борьбе с терроризмом. Приказом председателя КНБ, руководителем РОШ по согласованию с президентом на всей территории Республики Казахстан введён критический красный уровень террористической опасности. Во всех регионах страны установлен режим антитеррористической операции", — передаёт сообщение ведомства Казинформ.

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Отметим, что при красном уровне террористической опасности сотрудникам спецслужб разрешается производить личный досмотр и досмотр вещей, машин, а также ограничивать или запрещать движение транспорта. Помимо этого они могут беспрепятственно проникать в жилые и другие помещения и контролировать переговоры и иную информацию, которая передаётся по каналам телекоммуникационных систем.

По последним данным МВД, на всей территории Казахстана выставлено 70 круглосуточных блокпостов. Как добавили в пресс-службе ведомства, все здания госорганов освобождены и взяты под усиленный контроль.

Ранее стало известно о ликвидации 26 вооружённых преступников в Казахстане. По данным силовых структур республики, ещё 18 злоумышленников были ранены.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.


Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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