Власти Казахстана заявили, что в рядах боевиков действовали снайперы

Среди бунтовщиков в Алма-Ате действовали снайперы со специальными винтовками. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Даурен Абаев.

"Дважды были отбиты попытки захватить башню Коктобе в Алматы. Террористы обезглавили курсанта. На их стороне действовали снайперы. Основными объектами нападений были административные здания и полиция", — сказал Абаев в эфире телеканала "Хабар-24".

По его словам, боевики в ходе беспорядков, в частности, нападали на оружейные магазины, отбирали средства связи у правоохранителей, а также захватили аэропорты и несколько самолётов. Абаев не исключил, что мародёры могли использовать собственную связь.