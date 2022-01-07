Власти Казахстана заявили, что в рядах боевиков действовали снайперы
Как отметил замруководителя администрации президента Даурен Абаев, основными объектами нападений были административные здания и полиция. Не исключено, что бунтовщики могли использовать свою связь.
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Среди бунтовщиков в Алма-Ате действовали снайперы со специальными винтовками. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Даурен Абаев.
"Дважды были отбиты попытки захватить башню Коктобе в Алматы. Террористы обезглавили курсанта. На их стороне действовали снайперы. Основными объектами нападений были административные здания и полиция", — сказал Абаев в эфире телеканала "Хабар-24".
По его словам, боевики в ходе беспорядков, в частности, нападали на оружейные магазины, отбирали средства связи у правоохранителей, а также захватили аэропорты и несколько самолётов. Абаев не исключил, что мародёры могли использовать собственную связь.
Ранее стало известно о ликвидации 26 вооружённых преступников в Казахстане. По данным силовых структур республики, ещё 18 злоумышленников были ранены.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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