В Казахстане заверили, что миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях
Как отметил замруководителя администрации президента Даурен Абаев, солдаты будут выполнять прикрытие и охранные функции. Он также добавил, что все здания госорганов Алма-Аты очищены от террористов.
© ТАСС / AP Photo / Vladimir Tretyakov
Миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не будут участвовать в боевых операциях, они отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов республики. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Даурен Абаев.
"Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования. Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции", — цитирует Абаева телеграм-канал Sputnik Казахстан.
Он отметил, что в результате боевых операций все здания госорганов Алма-Аты на данный момент очищены от террористов. Как добавил Абаев, многие боевики ликвидированы и задержаны. Кроме того, по его словам, прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистским организациям.
Ранее Лайф сообщал, что в Белом доме засомневались в законности запроса Казахстана на развёртывание сил ОДКБ. При этом там отметили, что события в республике никак не повлияют на планы по проведению переговоров между Москвой и Вашингтоном.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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