В Казахстане заверили, что миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях

Миротворцы стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане не будут участвовать в боевых операциях, они отвечают за прикрытие и охрану государственных объектов республики. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации Президента Казахстана Даурен Абаев.

"Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях и не занимаются ликвидацией боевиков. Не нужно путать миротворческую миссию с вводом коллективных сил оперативного реагирования. Вместе с тем миротворцы ОДКБ будут выполнять прикрытие и охранные функции", — цитирует Абаева телеграм-канал Sputnik Казахстан.

Он отметил, что в результате боевых операций все здания госорганов Алма-Аты на данный момент очищены от террористов. Как добавил Абаев, многие боевики ликвидированы и задержаны. Кроме того, по его словам, прорабатываются различные версии принадлежности их к экстремистским организациям.