На площади Республики в Алма-Ате идёт перестрелка
По данным местных СМИ, участники беспорядков оказывают ожесточённое сопротивление силовикам.
На площади Республики в Алма-Ате идёт перестрелка. Видео © SHOT
На площади Республики в Алма-Ате слышна стрельба: участники беспорядков оказывают ожесточённое сопротивление силовикам.
Как пишет ТАСС, есть погибшие: их тела лежат на дороге и в расстрелянных автомобилях (таких как минимум два).
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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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