Sputnik: Радикалы пытались захватить Академию погранслужбы в Алма-Ате
Штурм учебного заведения произошёл минувшей ночью. В результате, по неподтверждённым данным, был убит начальник академии.
Кадр из видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
Курсанты Академии погранслужбы КНБ во время атаки радикалов. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье
В Алма-Ате радикалы пытались захватить Академию погранслужбы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Так, в ходе штурма здания был убит начальник академии, сообщает Sputnik Казахстан.
По данным издания, это произошло минувшей ночью. Военнослужащие участвовали в подавлении протестов. В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, присутствуют курсанты академии. По информации телеграм-канала "Военкор Котёнок", в ходе боёв радикалы убили начальника училища — Поливанова. Подробности инцидента устанавливаются, официальной информации нет. Sputnik уточняет, что атаку радикалов удалось отразить.
Как сообщал Лайф ранее, в Казахстане сообщили о ликвидации 26 вооружённых преступников. По данным силовых структур республики, ещё 18 злоумышленников были ранены.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0