Sputnik: Радикалы пытались захватить Академию погранслужбы в Алма-Ате

Курсанты Академии погранслужбы КНБ во время атаки радикалов. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

В Алма-Ате радикалы пытались захватить Академию погранслужбы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Так, в ходе штурма здания был убит начальник академии, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным издания, это произошло минувшей ночью. Военнослужащие участвовали в подавлении протестов. В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, присутствуют курсанты академии. По информации телеграм-канала "Военкор Котёнок", в ходе боёв радикалы убили начальника училища — Поливанова. Подробности инцидента устанавливаются, официальной информации нет. Sputnik уточняет, что атаку радикалов удалось отразить.