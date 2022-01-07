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Sputnik: Радикалы пытались захватить Академию погранслужбы в Алма-Ате

Штурм учебного заведения произошёл минувшей ночью. В результате, по неподтверждённым данным, был убит начальник академии.

7 января, 07:32
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Кадр из видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

Курсанты Академии погранслужбы КНБ во время атаки радикалов. Видео © Telegram / Sputnik Ближнее зарубежье

В Алма-Ате радикалы пытались захватить Академию погранслужбы Комитета национальной безопасности (КНБ) республики. Так, в ходе штурма здания был убит начальник академии, сообщает Sputnik Казахстан.

По данным издания, это произошло минувшей ночью. Военнослужащие участвовали в подавлении протестов. В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, присутствуют курсанты академии. По информации телеграм-канала "Военкор Котёнок", в ходе боёв радикалы убили начальника училища — Поливанова. Подробности инцидента устанавливаются, официальной информации нет. Sputnik уточняет, что атаку радикалов удалось отразить.

Власти Казахстана заявили, что в рядах боевиков действовали снайперы

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Как сообщал Лайф ранее, в Казахстане сообщили о ликвидации 26 вооружённых преступников. По данным силовых структур республики, ещё 18 злоумышленников были ранены.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

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Критический уровень террористической опасности введён на всей территории Казахстана

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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