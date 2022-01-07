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В Казахстане снова отключили интернет

С последнего включения он проработал ровно три часа.

7 января, 07:41

Фото © Pixabay

В Казахстане снова отключили интернет на фоне массовых беспорядков. С последнего включения он проработал ровно три часа, сообщает сервис по мониторингу блокировок GlobalCheck.

Там отметили, что повторное подключение к глобальной сети происходило только в регионах страны, в Алма-Ате интернет не работает практически с самого начала протестов.

5 декабря страну полностью отключили от глобальной сети. Также не работала телефонная связь. Из-за проблем с интернетом возникла масса сложностей: люди не могли сдать и обменять билеты и даже вызвать такси. Позднее в некоторых регионах Казахстана вновь включили проводной интернет.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку. Однако позже протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. 7 января в республике введён критический уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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