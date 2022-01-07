В Казахстане снова отключили интернет на фоне массовых беспорядков. С последнего включения он проработал ровно три часа, сообщает сервис по мониторингу блокировок GlobalCheck.

Там отметили, что повторное подключение к глобальной сети происходило только в регионах страны, в Алма-Ате интернет не работает практически с самого начала протестов.