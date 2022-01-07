Умер создатель "Песенки крокодила Гены" Александр Тимофеевский

На 89-м году жизни скончался советский и российский поэт и сценарист Александр Тимофеевский, который был известен как автор песни "Пусть бегут неуклюже". Об этом на своей странице в Facebook сообщил шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм" Сергей Капков.

"Он был не только издаваемым и любимым многими поэтом, он был настоящим деятелем анимационного кино. Работал редактором на "Союзмультфильме" и в "Экране", пробивал и отстаивал сценарии, писал песни. "Пусть бегут неуклюже" стала гимном дня рождения каждого советского человека", — подчеркнул Капков.

Александр Тимофеевский родился в Москве в 1933 году. В 1985-м окончил заочное отделение киноведческого факультета Всесоюзного государственного института кинематографии. В 50-х был редактором на киностудии "Таджикфильм". С 1963 года перешёл работать в "Союзмультфильм", где писал сценарии и песни. Одной из самых популярных стала "Песенка крокодила Гены" из мультфильма "Чебурашка", музыку к которой написал Владимир Шаинский.