Лукашенко назвал цель беспорядков в Казахстане — "утопить в крови Россию"

Беспорядки в Казахстане связаны с попыткой атаковать постсоветские страны по всему периметру России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма в Минске в честь Рождества Христова.

"Казахстан — это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Через нас просто перешагнут. <...> Поэтому, чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Вот и вся философия", — цитирует БелТА белорусского лидера.

Вместе с тем Лукашенко призвал "быть в теснейшем союзе" с Россией. Глава соседней республики также отметил, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, чтобы остановить "братоубийственную войну". Он напомнил, что за происходящими событиями в республике стоят "бандиты" извне.