Лукашенко назвал цель беспорядков в Казахстане — "утопить в крови Россию"
Вместе с тем белорусский лидер призвал "быть в теснейшем союзе" с РФ. Он также добавил, что миротворцы ОДКБ нужны для того, чтобы остановить "братоубийственную войну".
Александр Лукашенко. Официальный сайт президента Белоруссии
Беспорядки в Казахстане связаны с попыткой атаковать постсоветские страны по всему периметру России. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посещения храма в Минске в честь Рождества Христова.
"Казахстан — это попытка атаковать постсоветские государства по периметру России. Им нужно утопить в крови Россию. Через нас просто перешагнут. <...> Поэтому, чего бы ни стоило, нам нужно сохранить центр нашей цивилизации, центр нашего православия и не только. Вот и вся философия", — цитирует БелТА белорусского лидера.
Вместе с тем Лукашенко призвал "быть в теснейшем союзе" с Россией. Глава соседней республики также отметил, что миротворцы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) прибыли в Казахстан, чтобы остановить "братоубийственную войну". Он напомнил, что за происходящими событиями в республике стоят "бандиты" извне.
Ранее Лайф снял улицы Нур-Султана после протестов. Так, в столице снова заработал интернет, открылись магазины и пункты обмена валют. При этом на площадях по-прежнему дежурят полицейские, на въезде в город выставлены блокпосты.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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