Токаев поблагодарил Путина за помощь Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на просьбу о помощи в ситуации с массовыми беспорядками в республике.

"Особые слова благодарности адресую президенту РФ Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на моё обращение", — сказал Токаев в ходе обращения к гражданам.

Кроме того, он поблагодарил глав государств ОДКБ за направление миротворческих сил в Казахстан.

"Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана", — добавил он.