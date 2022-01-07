Токаев поблагодарил Путина за помощь Казахстану
Кроме того, президент выразил благодарность всем главам государств ОДКБ за направление миротворческих сил.
Фото © ТАСС / Евгений Биятов / POOL
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил российского лидера Владимира Путина за оперативную реакцию на просьбу о помощи в ситуации с массовыми беспорядками в республике.
"Особые слова благодарности адресую президенту РФ Владимиру Путину. Он очень оперативно и, главное, по-товарищески тепло отреагировал на моё обращение", — сказал Токаев в ходе обращения к гражданам.
Кроме того, он поблагодарил глав государств ОДКБ за направление миротворческих сил в Казахстан.
"Этот контингент прибыл в нашу страну на краткосрочный период времени для реализации функций прикрытия и обеспечения. Хотел бы высказать искреннюю благодарность премьер-министру Армении, который председательствует в ОДКБ, а также президентам Белоруссии, Кыргызстана, Таджикистана", — добавил он.
Ранее сегодня утром президент Казахстана провёл совещание с членами контртеррористического штаба. На совете были рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, а также ситуация в регионах. По итогам встречи глава соседней республики поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0