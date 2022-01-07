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За сутки в России выявили 16 735 новых случаев ковида

Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 618 035 человек.

7 января, 08:35

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

За сутки в России выявили 16 735 новых случаев коронавируса, также полностью выздоровело 22 035 пациентов. Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с распространением заболевания.

Кроме того, впервые с 27 сентября 2021 года за сутки зафиксировано менее 800 смертей от ковида — 787.

Таким образом, с начала эпидемии в нашей стране заболело 10 618 035 человек, умерло 314 604, выздоровело 9 645 712.

Вирусолог Колбасов объяснил спад заболеваемости ковидом в России по сравнению с другими странами

Вирусолог Колбасов объяснил спад заболеваемости ковидом в России по сравнению с другими странами

Напомним, ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев ковида, выявленных в мире за сутки. По данным международной организации, впервые этот показатель превысил два миллиона. А вот Россия выбивается из этой статистики: у нас суточная заболеваемость уверенно идёт на спад.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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