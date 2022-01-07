Травматолог Дедов рассказал, что опаснее — санки или тюбинг
Чаще всего после таких зимних забав люди обращаются к врачам с ушибами, переломами костей предплечья и черепно-мозговыми травмами.
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Именно катание на тюбинге опаснее остальных зимних видов развлечений, потому что его трудно контролировать, считает врач — ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Дедов. Катание на санках, по мнению эксперта, менее рискованно. Однако меры предосторожности могут помочь "совладать" с воздушной подушкой.
"Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами", — посоветовал Дедов в беседе с RT.
Медик также призывал соблюдать меры предосторожности и "не кататься там, где не разрешено". С ним согласился спортивный врач, травматолог Артём Катулин. Он добавил, что многие "получают травмы на пустом месте", потому что не умеют группироваться при падении. Эксперт посоветовал надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности, "чтобы здравый смысл преобладал над желанием получить удовольствие". Чаще всего, по его словам, люди обращаются после катания на тюбинге с ушибами, переломами костей предплечья и черепно-мозговыми травмами.
Ранее Лайф писал, что в России детям до 12 лет могут запретить кататься на тюбингах. Зачастую малыши не способны быстро среагировать на опасность, а также из-за недостатка мышечной массы они порой не могут справиться с "ватрушкой", изменившей ход движения.
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