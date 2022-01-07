Травматолог Дедов рассказал, что опаснее — санки или тюбинг

Именно катание на тюбинге опаснее остальных зимних видов развлечений, потому что его трудно контролировать, считает врач — ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Дедов. Катание на санках, по мнению эксперта, менее рискованно. Однако меры предосторожности могут помочь "совладать" с воздушной подушкой.

"Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами", — посоветовал Дедов в беседе с RT.

Медик также призывал соблюдать меры предосторожности и "не кататься там, где не разрешено". С ним согласился спортивный врач, травматолог Артём Катулин. Он добавил, что многие "получают травмы на пустом месте", потому что не умеют группироваться при падении. Эксперт посоветовал надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности, "чтобы здравый смысл преобладал над желанием получить удовольствие". Чаще всего, по его словам, люди обращаются после катания на тюбинге с ушибами, переломами костей предплечья и черепно-мозговыми травмами.