НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Травматолог Дедов рассказал, что опаснее — санки или тюбинг

Чаще всего после таких зимних забав люди обращаются к врачам с ушибами, переломами костей предплечья и черепно-мозговыми травмами.

7 января, 08:01
<p>Фото © Wikipedia / <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)" target="_blank" rel="noopener noreferrer">тюбинг</a></p>

Фото © Wikipedia / тюбинг

Именно катание на тюбинге опаснее остальных зимних видов развлечений, потому что его трудно контролировать, считает врач — ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Дедов. Катание на санках, по мнению эксперта, менее рискованно. Однако меры предосторожности могут помочь "совладать" с воздушной подушкой.

"Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами", — посоветовал Дедов в беседе с RT.

Медик также призывал соблюдать меры предосторожности и "не кататься там, где не разрешено". С ним согласился спортивный врач, травматолог Артём Катулин. Он добавил, что многие "получают травмы на пустом месте", потому что не умеют группироваться при падении. Эксперт посоветовал надевать меховые шапки и соблюдать технику безопасности, "чтобы здравый смысл преобладал над желанием получить удовольствие". Чаще всего, по его словам, люди обращаются после катания на тюбинге с ушибами, переломами костей предплечья и черепно-мозговыми травмами.

В Москве подросток погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбинге

В Москве подросток погиб, врезавшись в дерево при катании на тюбинге

Ранее Лайф писал, что в России детям до 12 лет могут запретить кататься на тюбингах. Зачастую малыши не способны быстро среагировать на опасность, а также из-за недостатка мышечной массы они порой не могут справиться с "ватрушкой", изменившей ход движения.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1