Депутат Бессараб озвучила условие для повышения пенсий в России

В России пенсии могут вырасти в том случае, если гражданам повысят заработную плату. Такое мнение высказала член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"Для того чтобы росли пенсии, необходимо, чтобы росла заработная плата. Потому что именно из заработных плат россиян формируется солидарный пенсионный фонд. Рост зарплат, безусловно, повлечёт за собой рост пенсий", — цитирует Ura.ru парламентария.

Бессараб также напомнила о росте выплат неработающим пенсионерам в ближайшие годы. По её словам, к примеру, к 2024 году они должны составить уже порядка 20 тысяч рублей.