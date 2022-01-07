Выплаты на детей и индексация пенсий: Новые правила 2022 года В будущем году может измениться расчётный принцип, применяемый для пособий и пенсий. Какие дополнительные выплаты на детей и для пенсионеров предполагаются в начале года — читайте в материале Лайфа. 6 января, 21:40 34217 34217 Фото © Shutterstock

В уходящем году правительство произвело корректировку ряда нормативов, исходя из которых рассчитываются выплаты самым незащищённым категориям граждан в РФ. Из-за законодательных изменений по части прожиточного минимума и в связи с тем, что инфляция в России по итогам 2021 года составит более 8% (это почти в два раза выше, чем величина на начало года), возможные социальные выплаты будут несколько выше, чем в нынешнем году.

Пособие на детей до трёх лет

Согласно закону № 418-ФЗ "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", семьи с низкими доходами могут получать выплаты на первого и второго ребёнка до момента достижениями детьми возраста трёх лет. Для последующих детей это пособие законом не предусмотрено. Но не все россияне знают о том, что в наступающем году поменяются расчётные величины для назначения этих ежемесячных денежных выплат, а также изменится их сумма. Правом на получение ежемесячных выплат обладают все семьи с детьми соответствующего возраста, если средние доходы на членов этих семей ниже двух прожиточных минимумов, установленных в регионе. На сегодня это самая массовая детская выплата в РФ. Размер пособия по закону составляет 100% прожиточного минимума на ребёнка, который определён в регионе его проживания.

Пока в действующей редакции закона № 418-ФЗ этот самый прожиточный минимум рассчитывается на основании величин, установленных во втором квартале года, предыдущего тому, в котором производится выплата. А с 1 января 2022 года в расчёт будет приниматься сумма прожиточного минимума трудоспособного населения, установленная на текущий год. Что значит эта арифметика для семей с детьми?

Во-первых, теперь пособие будет положено большему количеству семей с детьми, ведь технически для его назначения будут сравнивать доходы членов семьи за прошлый год с действующим в регионе прожиточным минимумом, умноженным на два. В 2021 году общий прожиточный минимум составлял 11 653 рубля. То есть пособие должны назначить, если при делении дохода семьи на всех её членов получится меньше 23 306 рублей (это если принимать во внимание именно среднюю величину, а на самом деле в каждом регионе прожиточный минимум отличается). На 2022 год правительством утверждён прожиточный минимум трудоспособного населения 13 026 рублей. Значит, если доход семьи составит менее 26 052 рублей на человека, у семьи с ребёнком в возрасте до трёх лет возникает право на пособие.

Во-вторых, сумма выплачиваемого пособия тоже увеличится. В прошлом году она составляла в среднем по стране 11 303 рубля, в нынешнем году правительство утвердило 11 592 рубля.

— Новый механизм детских выплат в целом отражает современный подход, применяемый для всех соцпособий от государства, — считает адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив. — Сам механизм рабочий, но увеличение сумм, получаемых на руки, пока минимальное. Наверное, имело бы смысл при расчёте параметров индексации выплат на детей учитывать ещё и величину фактической инфляции.

Индексация пенсий

Как раз с инфляцией и связан вопрос возможной индексации выплат другой категории малообеспеченных граждан — пенсионерам. Официально в бюджете РФ на будущий год предусмотрено, что Пенсионный фонд России должен получить средства, достаточные для повышения с 1 января 2022 года страховых пенсий по старости на 5,9%, а социальных (их обычно индексируют в апреле) — на 7,7%. Однако президент РФ дал поручение правительству рассмотреть вопрос об увеличении этих выплат, так как они ниже официальной инфляции. А это значит, что нарушается установленное правило о недопустимости повышения выплат пенсионерам ниже инфляционного уровня.

И тут Минтруд вспомнил, что, оказывается, в Госдуме уже есть законопроект (№ 1090912-7), который допускает решение поставленной руководством страны задачи путём разовых выплат. Более того, при проработке законопроекта учитывались реальные цифры, согласно которым сейчас средний размер пенсии в стране составляет 15 851 рубль. И если произвести разовую выплату пенсионерам размером в 16 000 рублей, то теоретически указание президента в пересчёте на год будет выполнено (при условии что в следующем году инфляция не поднимется выше отметки 8% годовых). И средства на такую выплату (согласно законопроекту, это 730 миллиардов рублей) могут быть потрачены из Фонда национального благосостояния (ФНБ). А значит, не придётся вносить специальные поправки в бюджет.

Кстати, в Совете Федерации уже объявили о готовности в ближайшее время разработать механизм компенсации пенсионерам потерь от инфляционных процессов — исходя из уровня инфляции, определённого по итогам года. Будет ли принят во внимание законопроект, о котором упоминает Минтруд, или появится иное предложение — пока не известно.

— Исходя из смысла поручений президента РФ относительно пенсионных выплат и реакции правительства, логично предположить, что компенсация пенсионерам предполагается уже в первой половине будущего года, — считает кандидат экономических наук, начальник аналитического отдела компании "Риком-Траст" Олег Абелев. — В какой именно форме (разовой выплатой или повторной индексацией к величинам, заложенным в бюджет. — Прим. Лайфа) будет произведена эта выплата, пока не известно. Но мне видится, что механизм разовых выплат проще, тем более что для его реализации уже есть законопроект.

Права наследников на неполученные выплаты

Однако, к сожалению, не все пожилые пенсионеры доживают до возможности получить дополнительные разовые выплаты к своей пенсии. Формально на сегодня у наследников умершего есть право на недополученную пенсию за последний месяц — такие разъяснения даёт Пенсионный фонд России. Также ведомство поясняет, что эта возможность есть у детей, внуков, братьев, сестёр, супруга или супруги, родителей, а также у бабушки и дедушки ушедшего из жизни, правда, не у каждого из этих лиц, а у кого-то одного. Для этого необходимо не позднее шести месяцев с момента смерти человека обратиться в клиентскую службу ПФР и предоставить паспорт, свидетельство о смерти пенсионера, справку о совместном проживании на день смерти, документы о родственных отношениях с умершим. Ну а как же с единоразовыми выплатами, неужели получить их нет никакой возможности? Пока на этот счёт никаких комментариев ни Минтруд, ни ПФР не дали. Но уже сложилась судебная практика — и, как правило, при соблюдении определённых условий она в пользу наследников.

— Очевидно, что и единоразовые выплаты, если они были начислены, но не получены, тоже причитаются наследникам умершего пенсионера, — утверждает заведующий Западной коллегией адвокатов города Москвы Александр Инютин. — Согласно положениям закона № 400-ФЗ, выплаты в связи со смертью получателя прекращаются с 1-го числа месяца, следующего за тем, когда пенсионера не стало. А значит, если деньги были начислены до этой даты, то наследники должны их получить.

Такую точку зрения поддерживает и суд (например, об этом говорит решение Бузулукского районного суда Оренбургской области по делу № 2/2/-167/2017).

Авторы Максим Греков