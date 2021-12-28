Стало известно, какую пенсию будет получать 44-летняя Инна Маликова, и завидовать тут нечему

78-летний основатель ВИА "Самоцветы" Юрий Маликов рассказал СМИ, какую пенсию будет получать его дочь. По его словам, многие пользователи Сети представляют, что артистам государство выплачивает баснословные деньги, но это не так. Его пенсия составляет около 17 тысяч рублей, и Инна Маликова будет получать примерно столько же, пишет Woman.ru.

Инна Маликова. Фото © Instagram / innamalikova и innamalikova

Такой размер обусловлен стажем работы. Любой артист может уйти на покой после двадцати лет на сцене, поэтому все возмущения в сторону дочери Маликов считает необоснованными. В Сети её высмеивают за то, что она выходит на пенсию в 44 года. "Перетрудилась" и "уработалась" — самое безобидное, что говорят об Инне в соцсетях. Однако такую травлю основатель ВИА "Самоцветы" не поддерживает.

Инна Маликова. Фото © Instagram / innamalikova и innamalikova

"Пусть люди лучше почитают законы, прежде чем завидовать чужим деньгам", — возмутился музыкант. По его словам, Инна вышла на сцену в 16 лет и с тех пор упорно работала, гастролируя по самым отдалённым уголкам России. Она могла уйти на пенсию ещё шесть лет назад, но почему-то этого не сделала. Хотя сам артист сразу воспользовался возможностью, как и его супруга — мама Инны. Балерина завершила карьеру в 37.

Инна Маликова с родителями и братом Дмитрием. Фото © Instagram / innamalikova