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Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

Как отметил президент Казахстана, переговоров с убийцами быть не может. По его словам, военным пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами.

7 января, 08:46
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<p>Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ военным открывать по террористам огонь на поражение без предупреждения. Об этом он заявил во время очередного обращения к гражданам республики.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами", — отметил лидер Казахстана.

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Ранее сегодня утром Токаев провёл совещание с членами контртеррористического штаба. На совете были рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, а также ситуация в регионах. По итогам встречи глава соседней республики поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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