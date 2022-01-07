Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отдал приказ военным открывать по террористам огонь на поражение без предупреждения. Об этом он заявил во время очередного обращения к гражданам республики.

"За рубежом высказываются призывы к сторонам провести переговоры для мирного решения проблем. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с преступниками, с убийцами? Нам пришлось иметь дело с вооружёнными и подготовленными бандитами", — отметил лидер Казахстана.