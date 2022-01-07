На улицах слышна стрельба: В Талдыкоргане вооружённые банды пытались штурмовать СИЗО

Кроме того, выстрелы звучат сегодня и в центре Алма-Аты: по данным местных СМИ, участники беспорядков оказывают ожесточённое сопротивление силовикам.