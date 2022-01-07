На улицах слышна стрельба: В Талдыкоргане вооружённые банды пытались штурмовать СИЗО
Кроме того, выстрелы звучат сегодня и в центре Алма-Аты: по данным местных СМИ, участники беспорядков оказывают ожесточённое сопротивление силовикам.
Стрельба на улицах Талдыкоргана. Видео © Телеграм-канал "Военный обозреватель"
Днём 7 января в Талдыкоргане вооружённые банды пытались штурмовать СИЗО. Как сообщает "Sputnik Казахстан" со ссылкой на полицию, атаку удалось отбить.
Кроме того, на улицах города слышна стрельба.
Ранее сегодня Лайф публиковал видео из центра Алма-Аты, где также слышна стрельба: по данным местных СМИ, участники беспорядков оказывают ожесточённое сопротивление силовикам.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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