Командующий ВДВ Андрей Сердюков будет руководить миротворческими силами ОДКБ в Казахстане

Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, в состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Их в круглосуточном режиме перебрасывает в Казахстан воздушная группировка из более чем 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124. Миротворцы сразу приступают к выполнению задач.