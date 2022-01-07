Командующий ВДВ Андрей Сердюков будет руководить миротворческими силами ОДКБ в Казахстане
В состав российских сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Киселёв
Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане будет командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт", — добавил он.
По словам Конашенкова, в состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Их в круглосуточном режиме перебрасывает в Казахстан воздушная группировка из более чем 70 самолётов Ил-76 и пяти Ан-124. Миротворцы сразу приступают к выполнению задач.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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