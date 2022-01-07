Здание телерадиокомпании "Мир" загорелось в Алма-Ате

На кадрах, опубликованных в телеграм-канале телеканала, видно, как пламя вырывается из окон многоэтажного здания, в котором и находится офис телерадиокомпании. Напомним, что в ходе беспорядков 5 января боевики уже пытались захватить это помещение, в итоге им удалось ворваться внутрь и разгромить часть телевизионного оборудования. Сообщалось, что никто из людей в результате не пострадал, так как сотрудники телеканала вовремя успели эвакуироваться.