Здание телерадиокомпании "Мир" загорелось в Алма-Ате
В ходе беспорядков 5 января боевики уже пытались захватить офис — в итоге им удалось ворваться внутрь и разгромить часть телевизионного оборудования. Тогда никто из людей не пострадал.
Кадр из видео © Telegram / "Мир-24"
Горящее здание филиала телерадиокомпании попало на видео © Telegram / "Мир-24"
В Алма-Ате загорелось здание филиала телерадиокомпании "Мир". Об этом сообщает телеканал "Мир-24".
На кадрах, опубликованных в телеграм-канале телеканала, видно, как пламя вырывается из окон многоэтажного здания, в котором и находится офис телерадиокомпании. Напомним, что в ходе беспорядков 5 января боевики уже пытались захватить это помещение, в итоге им удалось ворваться внутрь и разгромить часть телевизионного оборудования. Сообщалось, что никто из людей в результате не пострадал, так как сотрудники телеканала вовремя успели эвакуироваться.
Ранее сообщалось, что в Алма-Ате погиб сотрудник местного телеканала. Ещё одному журналисту раздробило несколько пальцев, его госпитализировали.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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