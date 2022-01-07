Рогозин заявил о спокойной обстановке на Байконуре

На космодроме Байконур, как и в городе, сохраняется спокойная обстановка, происшествий никаких не было. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная", — написал он в телеграм-канале.