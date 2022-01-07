Рогозин заявил о спокойной обстановке на Байконуре
На фоне протестов, охвативших Казахстан, был создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию как в городе, так и на космодроме.
Фото © flickr / Roscosmos
На космодроме Байконур, как и в городе, сохраняется спокойная обстановка, происшествий никаких не было. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная", — написал он в телеграм-канале.
Ранее Рогозин рассказал об усилении охраны на Байконуре из-за протестов в Казахстане. По его словам, в частности, был создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию в городе.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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