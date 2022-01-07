Парламент Киргизии одобрил отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан
Так, в республику, где бушуют протесты, в общей сложности Бишкек направит 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники.
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Парламент Киргизии дал согласие на отправку военнослужащих в Казахстан в рамках миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС.
Так, в соответствии с принятым решением в республику, где бушуют протесты, будут направлены 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. Отметим, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать правопорядок. Как ранее писал Лайф, под контроль уже удалось взять аэропорт Алма-Аты, под охрану взяты Генеральное консульство РФ и другие важные объекты.
Ранее в Казахстане заверили, что миротворческие силы ОДКБ не будут участвовать в боевых операциях. Как отметил замруководителя администрации президента Даурен Абаев, солдаты будут выполнять прикрытие и охранные функции. Он также добавил, что все здания госорганов Алма-Аты очищены от террористов.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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