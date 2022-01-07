Парламент Киргизии одобрил отправку миротворцев ОДКБ в Казахстан

Парламент Киргизии дал согласие на отправку военнослужащих в Казахстан в рамках миротворческой миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщает ТАСС.

Так, в соответствии с принятым решением в республику, где бушуют протесты, будут направлены 150 военнослужащих, а также 19 единиц автомобильной и бронетехники. Отметим, что миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать правопорядок. Как ранее писал Лайф, под контроль уже удалось взять аэропорт Алма-Аты, под охрану взяты Генеральное консульство РФ и другие важные объекты.