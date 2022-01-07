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Лайф снял улицы Нур-Султана после протестов

В городе заработал интернет, открылись магазины и пункты обмена валют. На площадях дежурят полицейские, на въезде в город выставлены блокпосты.

7 января, 09:24
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Фото © LIFE

Утро в Нур-Султане после протестов. Видео © LIFE

Лайф публикует видео из столицы Казахстана Нур-Султана, где произошли масштабные митинги, переросшие в массовые беспорядки и мародёрство.

Сейчас в городе заработал интернет, открылись магазины и пункты обмена валют. Однако многие ТЦ до сих пор недоступны для горожан. Также сохраняются проблемы с оплатой товаров банковскими картами, не во всех банкоматах есть наличные.

Как уточняет "Sputnik Казахстан", алкогольные отделы в гипермаркетах города ликвидированы, остальные продукты в наличии. Многие жители сегодня отправились за покупками, но ажиотажа нет.

На улицах столицы дежурят полицейские, также силовики охраняют здание Администрации Нур-Султана. При въезде в город выставлены блокпосты.

Аэропорт Нур-Султана заработал в штатном режиме. На 7 января отменены десять авиарейсов: пять в Алматы, по одному в Шымкент, Костанай, Семей. Также отменены международные рейсы в Дубай и Шарджу.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку. Однако позже протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. 7 января в республике введён критический уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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