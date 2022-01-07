Лайф снял улицы Нур-Султана после протестов

Утро в Нур-Султане после протестов. Видео © LIFE

Лайф публикует видео из столицы Казахстана Нур-Султана, где произошли масштабные митинги, переросшие в массовые беспорядки и мародёрство.

Сейчас в городе заработал интернет, открылись магазины и пункты обмена валют. Однако многие ТЦ до сих пор недоступны для горожан. Также сохраняются проблемы с оплатой товаров банковскими картами, не во всех банкоматах есть наличные.

Как уточняет "Sputnik Казахстан", алкогольные отделы в гипермаркетах города ликвидированы, остальные продукты в наличии. Многие жители сегодня отправились за покупками, но ажиотажа нет.

На улицах столицы дежурят полицейские, также силовики охраняют здание Администрации Нур-Султана. При въезде в город выставлены блокпосты.