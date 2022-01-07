Токаев заявил, что Казахстан "проспал" нападение террористов

Президент подчеркнул, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, так как они не сложили оружие и продолжают совершать преступления или готовятся в ним, поэтому бороться с радикалами нужно до конца. Токаев добавил, что те, "кто не сдастся, будут уничтожены" даже несмотря на то, что силовиков не хватает.