Токаев заявил, что Казахстан "проспал" нападение террористов
Президент также отметил, что боевики не сложили оружие, поэтому контртеррористическая операция продолжается.
Власти Казахстана проспали нападение террористов, считает президент республики Касым-Жомарт Токаев.
"Критически важно понять, почему государство проспало подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков", — заявил Токаев в обращении к народу.
Президент подчеркнул, что власти продолжают контртеррористическую операцию против боевиков, так как они не сложили оружие и продолжают совершать преступления или готовятся в ним, поэтому бороться с радикалами нужно до конца. Токаев добавил, что те, "кто не сдастся, будут уничтожены" даже несмотря на то, что силовиков не хватает.
"Выяснилось, что не хватает спецназовцев, спецсредств и оборудования. Решением этих вопросов мы займёмся в срочном порядке", — заключил Касым-Жомарт Токаев.
Ранее сегодня утром президент Казахстана провёл совещание с членами контртеррористического штаба. На совете были рассмотрены оперативная обстановка в стране, ход антитеррористической операции, а также ситуация в регионах. По итогам встречи глава соседней республики поручил продолжать контртеррористическую операцию до полного уничтожения боевиков.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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