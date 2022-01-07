Генсек ОДКБ сообщил ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова.

"6 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции", — уточнил он.