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Генсек ОДКБ сообщил ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане

В письмах сообщается, что решение о миссии принято на основании обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева из-за угрозы национальной безопасности и суверенитету республики.

7 января, 09:10
<p>Фото © ТАСС / Министерство обороны России</p>

Фото © ТАСС / Министерство обороны России

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась проинформировал ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой операции в Казахстане, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря организации Владимира Зайнетдинова.

"6 января 2022 года генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по поручению Совета коллективной безопасности ОДКБ проинформировал ООН о проведении в Казахстане миротворческой операции", — уточнил он.

По словам Зайнетдинова, Зась направил соответствующие письма генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид и генеральному секретарю ШОС Владимиру Норову. В письмах отмечается, что решение о миротворческой миссии принято на основании обращения президента страны Касым-Жомарта Токаева из-за угрозы национальной безопасности и суверенитету республики.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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