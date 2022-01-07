Капризов забил гол и получил травму в матче НХЛ против "Бостона"

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов стал автором забитой шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона", а его команда одержала победу со счётом 3:2.

Капризов отличился в конце первого периода, сравняв счёт в матче. Отметим, что доиграть встречу россиянин не сумел, так как в середине второго игрового отрезка он получил травму и был вынужден покинуть лёд.