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Капризов забил гол и получил травму в матче НХЛ против "Бостона"

Наш соотечественник не смог доиграть встречу и покинул лёд во втором периоде.

7 января, 09:05

Кирилл Капризов. Фото © ТАСС / AP Photo / Andy Clayton-King

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов стал автором забитой шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против "Бостона", а его команда одержала победу со счётом 3:2.

Капризов отличился в конце первого периода, сравняв счёт в матче. Отметим, что доиграть встречу россиянин не сумел, так как в середине второго игрового отрезка он получил травму и был вынужден покинуть лёд.

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Отметим, что в составе "Миннесоты" также шайбы забросили Нико Штурм и Мэтт Болди. Благодаря этому результату команда сумела прервать серию из пяти поражений.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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