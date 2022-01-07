Токаев: На Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов
По словам президента Казахстана, из-за действий террористов пострадали и погибли сотни гражданских и военных.
Акции протеста в Казахстане. Фото © ТАСС / Orda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе продолжающихся в республике беспорядков только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.
"Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напали 20 тысяч бандитов", — сказал он в обращении к гражданам.
По словам Токаева, из-за действий террористов пострадали и погибли сотни гражданских и военных.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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