Токаев: На Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе продолжающихся в республике беспорядков только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

"Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напали 20 тысяч бандитов", — сказал он в обращении к гражданам.