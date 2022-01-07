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Токаев: На Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов

По словам президента Казахстана, из-за действий террористов пострадали и погибли сотни гражданских и военных.

7 января, 09:08
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<p>Акции протеста в Казахстане. Фото © ТАСС / Orda.kz</p>

Акции протеста в Казахстане. Фото © ТАСС / Orda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что в ходе продолжающихся в республике беспорядков только на Алма-Ату напали 20 тысяч бандитов.

"Критически важно понять, почему государство "проспало" подпольную подготовку терактов спящих ячеек боевиков. Только на Алматы напали 20 тысяч бандитов", — сказал он в обращении к гражданам.

По словам Токаева, из-за действий террористов пострадали и погибли сотни гражданских и военных.

Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

Токаев отдал приказ открывать огонь по террористам без предупреждения

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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