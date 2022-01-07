НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Массажист сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус

Ранее заболевание было выявлено у лидера нашей команды Эдуарда Латыпова, который пропустит ряд гонок.

7 января, 09:12

Фото © ТАСС / AP Photo / Matthias Schrader

Массажист сборной России по биатлону Роман Никитин заразился коронавирусом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"Никитин изолирован от остальной команды. Решение о длительности его карантина будет принято позднее", — говорится в сообщении.

Биатлонист сборной России Латыпов заразился коронавирусом

Биатлонист сборной России Латыпов заразился коронавирусом

Ранее Лайф сообщал, что коронавирусом заразился лидер нашей национальной команды Эдуард Латыпов, который не сможет принять участие в целом ряде гонок накануне Олимпиады в Пекине.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1