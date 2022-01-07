Массажист сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус
Ранее заболевание было выявлено у лидера нашей команды Эдуарда Латыпова, который пропустит ряд гонок.
Фото © ТАСС / AP Photo / Matthias Schrader
Массажист сборной России по биатлону Роман Никитин заразился коронавирусом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
"Никитин изолирован от остальной команды. Решение о длительности его карантина будет принято позднее", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что коронавирусом заразился лидер нашей национальной команды Эдуард Латыпов, который не сможет принять участие в целом ряде гонок накануне Олимпиады в Пекине.
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