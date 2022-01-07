Массажист сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус

Массажист сборной России по биатлону Роман Никитин заразился коронавирусом на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

"Никитин изолирован от остальной команды. Решение о длительности его карантина будет принято позднее", — говорится в сообщении.